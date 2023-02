Para assinalar um ano de guerra na Ucrânia, o Coliseu do Porto promove uma mobilização cívica e artística na Rua Passos Manuel, no próximo dia 24. O evento, com a designação ‘Uma Semente pela Paz’, tem lugar a partir das 18h00 e prevê várias atuações, a saber: Pedro Abrunhosa, Tiago Nacarato, Best Youth, Ana Deus, Irina Horbatyuk (música ucraniana) e Pedro Lamares.









