Levar os artistas a serem mais justamente remunerados sempre que as suas obras gerem receitas no online é é o principal objetivo de uma carta que a GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas (entidade que em Portugal gere os direitos de propriedade intelectual de atores, bailarinos e músicos ) endereçou ao novo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. No documento, a que o CM teve acesso, lembra-se que a transposição da diretiva europeia dos direitos de autor e direitos conexos – a Diretiva MUD – para a ordem jurídica portuguesa já vai com “mais de um ano de atraso”. Segundo Pedro Wallenstein, presidente da GDA, “este novo ciclo político é uma boa oportunidade para tratar de um tema fundamental para as sociedades contemporâneas: o acesso aos bens culturais e a retribuição justa dos que intervêm na sua produção, a começar pelos artistas”.





A Diretiva MUD, recorde-se, foi a resposta que o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia encontraram para o problema da distribuição muito desigual das receitas geradas pela utilização online de obras artísticas, nomeadamente musicais. E os números falam por si: 30% das receitas ficam em plataformas de ‘streaming’ como Spotify, Apple Music, Amazon ou Deezer; em média 60% das receitas são entregues às editoras - as maiores são a Sony, a Universal e a Warner; e apenas cerca de 10% é que são entregues aos autores. “Os artistas, em Portugal e em todo o Mundo, estão cada vez mais dependentes do mercado digital: se a lei a aprovar não garantir a sua justa remuneração, estes ficarão condenados para o futuro”, diz Pedro Wallenstein.