A portaria foi publicada esta quarta-feira, mas está longe de deixar os músicos satisfeitos. A partir de dia 1 de setembro – e pelo período de um ano –, as rádios nacionais vão ter de passar, “obrigatoriamente, uma quota mínima de 30% de música portuguesa”. Para o músico José Cid, “a quota é ridícula, dado o manancial tão rico, de música tão boa (antiga e nova), que é feita no País”, e Gil do Carmo considera que o número é “reflexo da nossa falta de autoestima”.









Ver comentários