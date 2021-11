Artistas unem-se em videoclipe de homenagem a Sara Carreira

Vários artistas nacionais juntaram-se para homenagear Sara Carreira com uma versão inédita do tema original da cantora "Leva-me a Viajar".O Hino da Associação Sara Carreira é agora interpretado pelos irmãos da artista, David e Mickael Carreira, e por cantores como Bárbara Bandeira, Ivo Lucas,Fernando Daniel, Diogo Piçarra, Calema, Bárbara Tinoco, Mariza, Matias Damásio, entre outros. O refrão contará ainda com a participação de várias figuras públicas como Catarina Furtado, Cláudia Vieira, Manuel Luís Goucha, Diana Chaves e João Baião.

O videoclip retrata o ambiente vivido durante as gravações, com todos os que participaram nesta associação solidária que foi lançado esta sexta-feira no canal de youtube de Sara Carreira.

A Associação Sara Carreira, criada após a morte trágica da jovem num acidente de viação, visa apoiar através de bolsas de estudo talentosas crianças e jovens carenciados que "infelizmente passam por dificuldades financeiras que não permitem a concretização do seu sonho".