Os Artistas Unidos, grupo de teatro formado em 1995 por Jorge Silva Melo, terá de abandonar o Teatro da Politécnica em 2023, após o fim do contrato com a Universidade de Lisboa para utilização da sala desta instituição.A intenção foi comunicada à companhia no passado dia 9, com a alegação de que “a Universidade de Lisboa necessita daquele espaço para instalar outros serviços da universidade”, conforme adiantou ao CM João Meireles, ator, encenador e sócio do grupo, que fica, assim, numa “situação aflitiva”.