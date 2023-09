Cinco mulheres partilham uma casa. A mãe e quatro filhas. Esperam. Aguardam, todos os dias, o regresso do “filho mais novo”, que partiu para a guerra e pode voltar a qualquer instante. No dia em que este chega, finalmente, vem para morrer. Ou não morrerá? Ou não chegou a regressar? Dúvidas às quais a peça ‘Estava em casa à espera que a chuva viesse’, do francês Jean-Luc Lagarce, não responde, e que ficam a pairar no ar, para que o espectador lhes dê resposta.









