Ary Kueka volta com novo concerto no B.Leza em Lisboa, mas com teste obrigatório à covid-19

O primeiro concerto do Cabo-verdiano Ary Kueka no dia 3 de Dezembro em Lisboa foi marcado pela pouca afluência de público devido às novas regras para combater a pandemia da Covid-19.



Muitas das pessoas que compraram bilhete online não conseguiram fazer o teste a tempo, apesar de passarem várias horas no centro de testes instalado no Cais do Sodré.





Mesmo assim o músico da Ilha de Santo Antão e a sua banda realizaram o show de apresentação do seu disco ‘Sampadiu’. Um dos temas no início do alinhamento foi o êxito ‘Manel d’Novas’, da sua autoria, gravado primeiro por Ceuzany e depois por Tito Paris. Outros temas como ‘Escravatura’, ‘Mã Bia’, Ou ‘Temp ê juste’ enriqueceram o espetáculo que terminou com o reggae ‘Reçicla’, uma das grandes apostas do seu primeiro álbum.Dia 7 de dezembro haverá novo concerto, e para entrar volta a ser necessário fazer o teste. Segundo a produção, os bilhetes comprados para o concerto de dia 3, serão válidos no dia 7.