Uma exposição inédita, composta por 67 fotografias da autoria de Maria Lamas, considerada uma das mais notáveis mulheres portuguesa do século XX, pode agora ser vista na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa (até 28 de maio). ‘As mulheres de Maria Lamas’ apresenta retratos de mulheres do campo, da serra, da orla costeira e do mar, nas docas, nas minas e nas fábricas, professoras, enfermeiras, empregadas dos Correios, domésticas, serviçais, mães solteiras e até prostitutas.





Segundo Jorge Calado, curador da exposição, Maria Lamas, conhecida como escritora e jornalista, “lutou para libertar as mulheres, não como mulheres, mas como cidadãs e seres humanos”, tendo sido uma lutadora pelos direitos humanos e cívicos durante o Estado Novo. Esta é a primeira vez que se expõe a fotografia de Maria Lamas em Portugal, sendo esta a sua primeira exposição individual. Maria Lamas morreu a 6 de dezembro de 1983, com 90 anos, vítima de acidente vascular cerebral.