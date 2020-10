Assaltantes 'atacam' vencedor do Ídolos e roubam músicas do novo álbum

Filipe Pinto, cantautor que venceu o programa de televisão Ídolos, perdeu as gravações do seu novo disco "Telhados de Vidro" durante um assalto ao carro do produtor.O músico desolado pede agora ajuda para recuperar as canções mas admite que o lançamento do seu trabalho está adiado devido ao assalto.Depois de ver vários concertos cancelados, o músico enfrenta agora um novo rombo depois de perder não só o computador que tinha as músicas como o disco de backup.Filipe Pinto pede que as músicas sejam enviadas para o email pinto.filipe88@gmail.com caso alguém tenha acesso às mesmas."Dedicamos tantas horas de trabalho a criar, a ensaiar e a gravar as canções que nunca pensamos que algo assim possa acontecer. Resta-nos recomeçar a gravar e tornar estas canções ainda melhores", atirou o artista.