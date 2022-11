Uma “decisão inqualificável por parte da Assembleia da República” (AR), afirma o Instituto + Liberdade, no site oficial, perante a recusa do Parlamento em exibir, no Palácio de São Bento, em Lisboa, a exposição ‘Totalitarismos na Europa’.



A mostra ilustra os crimes cometidos por regimes totalitaristas e comunistas na Europa, e foi proposta em maio.









