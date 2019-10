Astérix sopra 60 velas e lança novo livro esta quinta-feira

Uma tiragem de 5 milhões de álbuns a nível mundial, 50 mil dos quais são em português e mirandês. Números impressionantes para ‘A Filha de Vercingétorix’, 38ª aventura de Astérix que esta quinta-feira é lançada para celebrar os 60 anos do irredutível herói nascido a 29 de outubro de 1959.Tomando como ponto de partida a derrota do chefe gaulês Vercingétorix às mãos de Júlio César, Jean-Yves Ferri e Didier Conrad ‘inventaram’ Adrenalina, a filha rebelde da versão gaulesa do nosso Viriato."É uma história de resistência dos jovens ao universo dos adultos", explica aoDidier Conrad. "Como o nome dela indica, é uma rapariga cheia de adrenalina que quer mudar o Mundo." De imediato salta a comparação com Greta Thunberg, que deu que falar pela sua intervenção crítica nas Nações Unidas sobre as alterações climáticas."Foi uma coincidência feliz porque quando ela discursou em Nova Iorque já o livro estava impresso", afirma Jean-Yves Ferri. "No entanto, não deixam de haver pontos em comum entre ambas."Surpreendente é perceber que, seis décadas passadas, os livros de Astérix continuam a ser um sucesso. "É difícil explicar a sua popularidade porque é, atualmente, a única banda desenhada com estas características históricas", diz Didier Conrad."É realmente um mistério", acrescenta Jean-Yves Ferri, "entender como é que se vendem 2 milhões de livros de Astérix só em França". Talvez as referências ao nosso Mundo pitoresco sejam o motivo para o sucesso desta personagem.