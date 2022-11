Ataques a obras de arte obrigam a reforçar segurança

Ambientalistas do grupo Futuro Vegetal colaram-se este sábado às molduras de duas das obras mais famosas do pintor espanhol Francisco de Goya: ‘A Maja Nua’ e ‘A Maja Vestida’, patentes no Museu do Prado, em Madrid. O ataque surge na sequência de outros: na sexta-feira, ativistas pelo clima atiraram sopa à tela ‘O Semeador’, de Van Gogh, em Londres; e, antes disso, dois homens tentaram colar-se ao vidro que protegia a tela ‘Rapariga com Brinco de Pérola’, de Vermeer, exposta no museu de Haia, nos Países Baixos.





São os incidentes mais recentes de uma série de ataques perpetrados contra o património cultural desde julho e que estão a preocupar os diretores dos museus portugueses. Muitos admitem que estão a reforçar a vigilância das instituições que dirigem para tentar impedir cenários semelhantes em Portugal. Caso do diretor do Museu Nacional dos Coches, um dos mais visitados do País. “Não está em causa o direito de protestar, mas o ‘modus operandi’ para com as obras de arte, que são património da Humanidade”, sublinha Mário Antas, acrescentando que a direção do museu tem estado “em concertação com as orientações de segurança da Direção-Geral do Património Cultural”, organismo do Ministério da Cultura que tutela museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos nacionais. A mesma preocupação é manifestada por Joaquim Caetano, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, que especifica que o reforço de segurança está a ser feito por “empresas de vigilância, preparadas para responder a casos destes”. “Estamos a a fazer esforços para acentuar a prevenção quanto a um possível aumento do fenómeno, que passa muito pelas redes sociais.” n * COM LUSA