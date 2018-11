Ator Alec Baldwin detido em Nova Iorque

Discussão e agressões por causa de lugar de estacionamento acabam mal.

O ator americano Alec Baldwin foi detido em Nova Iorque por causa de uma discussão de trânsito. Segundo revela o site TMZ, o ator de 60 anos preparava-se para estacionar o carro num lugar que um amigo seu estava a guardar na rua, quando apareceu outro condutor e ficou com o espaço.



A discussão subiu de tom e Baldwin terá agredido o rival a murro. Foi detido e levado para uma esquadra polical em Manhatan, perto da casa onde o ator reside.



Não é a primeira vez que o artista se enolve em zaragatas. Conhecido por ferver em pouca água, em 2011 foi expulso de um aviãopor se recusar a desligar o telemóvel quando estava jogar 'Words With Friends', uma versão online do famoso jogo de Scrabble.