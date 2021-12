Ator André Gonçalves cumpre prisão domiciliária

O ator brasileiro André Gonçalves foi condenado a 60 dias de prisão domiciliária por incumprimento da pensão de alimentos da filha mais nova, Valentina, esta segunda-feira com 18 anos.A jovem acusa o pai de não contribuir financeiramente para a sua educação desde 2017, perfazendo uma dívida de mais de 55 mil euros.Entretanto, também a filha mais velha, Manuela, de 23 anos, acusa o ator do mesmo e avançou agora com um processo em tribunal. "Elas viraram-me as costas por dinheiro. Eu sei o pai que sou. Não sou bandido", defendeu-se.