Ator David McCallum, de 'NCIS', morre com 90 anos

O ator escocês David McCallum morreu esta segunda-feira de causas naturais, informa a Variety. Artista foi um dos mais bem sucedidos atores na década de 1960, quando interpretou um espião russo na série "The Man from U.N.C.L.E.", antes de se destacar na série "NCIS".McCallum era filho de dois músicos e começou a carreira muito cedo, quando ainda estudava na Real Academia de Artes Performativas de Londres. Depois de aparecer em alguns filmes britânicos, captou a atenção nos EUA ao aparecer em "The Great Escape", um clássico sobre a Segunda Guerra Mundial.Ao longo da carreira foi nomeado três vezes para o prémio Emmy, e uma vez para os Globos de Ouro americanos.