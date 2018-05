Ator de "La Casa de Papel" partilha foto ao lado de Luís Figo

Álvaro Morte confessa admiração pelo ex-jogador português.

Álvaro Morte, conhecido por interpretar o ‘Professor’ na série "La Casa de Papel", partilhou este domingo uma imagem na sua conta oficial no Instagram ao lado de Luís Figo."Uma tarde genial. Aqui com Luís Figo um homem estupendo", escreveu o ator espanhol na legenda da imagem.Ambos sorridentes, Álvaro Morte e o ex-internacional português encontraram-se no torneio de ténis Mutua Madrid Open 2018, que terminou este domingo.