Kevin Spacey até chorou, esta semana, quando um tribunal londrino o declarou inocente das nove acusações de ofensa e agressão sexual que sobre ele pendiam. É a segunda vez que o ator norte-americano, de 64 anos, sai, ilibado, de um julgamento (a primeira aconteceu em Nova Iorque, no ano passado).



Mas Mike Paul, especialista em reputação e gestão de crises, citado pelo jornal ‘Hollywood Reporter’, diz que Spacey ainda não pode sorrir e que “dada a natureza das queixas que enfrentou” será mais sensato aceitar pequenos papéis em vez de ter a expectativa de recuperar o estrelato. Kevin Spacey, que venceu dois Óscares (melhor ator secundário em 1996, com ‘Os Suspeitos do Costume’; e melhor ator com ‘Beleza Americana’, em 2000), tem uma produtora, a Trigger Street, e disse, em entrevista, que há “muita gente” interessada em voltar a pô-lo no ecrã, mas os factos contrariam-no. Os mais recentes trabalhos foram participações curtas em filmes independentes e, para já, não tem agendado nenhum filme de peso.