Um ator do Teatro Bolshoi, em Moscovo, morreu este sábado à noite em palco, durante uma mudança de cenário. Yevgeny Kulesh, de 37 anos, foi esmagado por uma estrutura de madeira e metal com cerca de duas toneladas e morreu no local, antes mesmo de poder ser assistido por uma equipa médica.









Uma testemunha disse ao site Newswep que Kulesh, que colaborava com aquela sala de espetáculos desde 2002, estava a retirar um carrinho do palco quando um dos cenários suspensos desceu de repente, atingindo-o mortalmente. Imediatamente, os gritos nos bastidores ecoaram por toda a sala, que assistia à ópera ‘Sadko’, do russo Nikolai Rimsky-Korsakov (século XIX).

“O espetáculo foi imediatamente interrompido e o público foi convidado a abandonar o local”, declarou o Bolshoi.









O Comité de Investigação de Moscovo disse, em comunicado, que está a investigar o incidente, tendo na sua posse imagens que foram captadas por telemóvel e que, entretanto, começaram a circular na internet.

Esta não é a primeira vez que a tragédia atinge o prestigiado palco de Moscovo. Em 2013, o violinista Viktor Sedov morreu após cair no fosso da orquestra onde tocava há quatro décadas. Já em 2011, o bailarino solista Pavel Dmitrichenko foi preso e condenado a seis anos de prisão após organizar um ataque com ácido ao diretor artístico da companhia de bailado do Bolshoi, Sergei Filin, que acabou por ficar desfigurado.