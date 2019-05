Conan Osíris luta por um lugar na final da Eurovisão

Barzilai interpretou 'Toy'.

Barzilai interpretou 'Toy'.











20h10 - Apresentadores sobem ao palco.







20h12 - Chipre é o primeiro país a atuar com a música 'Replay', interpretada por Tamta.







20h15 - D mol atua em representação de Montenegro com a música "Heaven"







20h20 - Atuação da Finlândia. Darude com Sebastian Rejman interpretam "Look Away".











20h25 - Tulia interpreta "Pali sie". Atuação da Polónia.











20h29 - Eslovénia. Zara Kralj & Gasper Santl a interpretar "Sebi".











20h32 - Lake Malawi representa a República Checa com "Friend of a friend".







20h36 -Hungria. Joci Pápai interpreta "Az én apám".





Joci Papai has proved he can return to the Eurovision stage and give the audience a great show!#DareToDream #Eurovision #HUN pic.twitter.com/JYo0eSASla — Eurovision (@Eurovision) May 14, 2019





20h39 - Zena canta "Like it" em representação da Bielorrússia.





That was Zena from Belarus. Did you Like It enough to send her to the Grand Final?#DareToDream #Eurovision #BLR pic.twitter.com/hE8HnghzJm — Eurovision (@Eurovision) May 14, 2019







20h43 - Nevena Bozovic sobe ao palco para representar a Sérvia com "Kruna".











20h47 - É a vez da Bélgica. Eliot canta "Wake Up".





Eliot representing Belgium just finished performing his song Wake Up! Will it be enough to send him to the final?#DareToDream #Eurovision #BEL pic.twitter.com/VCBA4iuZdo — Eurovision (@Eurovision) May 14, 2019





20h50 - Oto Nemsadze interpreta "Keep on going" pela Geórgia.













20h55 - Kate Miller-Heidke sobe ao palco com "Zero Gravity". Representa a Austrália.





Has @kmillerheidke done enough for your vote? The Australian singer has performed Zero Gravity, but will you be sending her to the Grand Final? #DareToDream #Eurovision #AUS pic.twitter.com/9mfFx2eL2J — Eurovision (@Eurovision) May 14, 2019







21h00 - Islândia apresenta "Hatrið mun sigra" com a interpretação do grupo Hatari.











21h04 - Victor Crone canta "Storm". Representa a Estónia.













21h08 - Chegou a vez de Conan Osíris subir ao palco da Eurovisão. Português interpreta "Telemóveis".













21h12 - Grécia. Katerine Duska canta "Better Love".





Who you waiting for? Katerine Duska just smashed it with Better Love for Greece there!#DareToDream #Eurovision #GRE pic.twitter.com/GdsXzjnArJ — Eurovision (@Eurovision) May 14, 2019



21h16 - São Marino. "Say Na Na Na" é a música de Serhat.











21h22 - Estão abertas as votações para escolher os melhores desta semi-final.

Conan Osíris vai esta terça-feira subir ao palco do Festival da Eurovisão da Canção, em Israel, para tentar conquistar um lugar na final da competição no próximo sábado com a música 'Telemóveis'. O evento decorre em Telavive.O espetáculo começou com a atuação da vencedora do festival de 2018 em Lisboa. NettaNetta