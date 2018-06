Áurea e Bertílio Santos juntos em palco esta sexta-feira em Quarteira

Concerto acontece no Jardim Filipe Jonas, no âmbito do ciclo musical ‘O Longe é Aqui’.

Por Rui Pando Gomes | 16:49

Áurea e Bertílio Santos vão partilhar o palco em Quarteira, esta sexta-feira, num concerto que acontece às 21h30.

O concerto integra a programação ‘fora de portas’ do Cine-Teatro Louletano e vai decorrer no Jardim Filipe Jonas, no âmbito do ciclo musical ‘O Longe é Aqui’.

Segundo a organiza, será um "encontro em palco que é no fundo um reencontro feliz e cúmplice, após Bertílio ter integrado a equipa de Aurea na edição de 2016 do programa ‘The Voice’".

O espetáculo resulta de um desafio feito pelo Cine-Teatro aos dois intérpretes para "revisitarem e reinventarem os seus repertórios muito marcados pelos universos da pop e da soul".

Aurea nasceu em Santiago do Cacém, no Alentejo, mas viveu muito anos em Silves, no Algarve.

O álbum de estreia foi lançado em 2010 e alcançou o sucesso rapidamente, com uma grande influência da música pop e soul.

Já Bertílio Santos nasceu e cresceu em Quarteira. A sua paixão pela música levou-o aos programas ‘Factor X’, em 2014, e ‘The Voice’, em 2016.