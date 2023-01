Pela quinta semana consecutiva, o filme ‘Avatar: O Caminho da Água’, de James Cameron, foi o mais visto nos EUA e só no mercado interno já somou 496 milhões de euros. Um número ‘modesto’ quando comparado com o resultado alcançado pela obra a nível mundial: nada menos do que 1,5 mil milhões de euros – o que torna esta aventura de ficção científica no sétimo filme mais rentável de sempre. E com tendência a subir, pois parece que a carreira desta produção dos estúdios 20th Century está para durar no grande ecrã.





Em Portugal, onde está em exibição há um mês, e se tem mantido no topo dos mais vistos, somou mais de 600 mil espectadores e acumulou 4,6 milhões de euros de receita bruta. No entanto, segundo o próprio realizador, só para cobrir os custos de produção e se tornar rentável, será preciso ultrapassar a marca dos dois milhões de euros, já que a segunda aventura de ‘Avatar’ é o filme mais caro de sempre, com custos estimados em 370 milhões de euros.

Os dez filmes mais rentáveis de sempre







De acordo com o site norte-americano ‘Box Office Mojo’ – que faz a contabilidade dos grandes sucessos cinematográficos a nível mundial desde 1998 –, o filme mais lucrativo de sempre continua a ser o primeiro ‘Avatar’, que Cameron estreou em 2009

e que somou uns impressionantes 2,6 mil milhões de euros ao longo da carreira. Nos segundo e terceiro lugares vêm ‘Vingadores: Endgame’, de 2019, com 2,4 mil milhões de euros; e ‘Titanic’, do mesmo James Cameron (1997), com 1,9 mil milhões de euros.