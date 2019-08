Azeite português vence o primeiro concurso internacional no Brasil

O Quinta do Portal Azeite Virgem Extra Premium foi o vencedor do primeiro competição internacional de azeites do Brasil, realizado em São Paulo.



Portugal competiu com azeites provenientes da Argentina, Chile, Peru, Espanha, Itália e Líbano.

Além do azeite português vencedor, no Top 10 de premiados estava ainda outro azeite nacional, o Mont´Alverne.



O concurso decorreu entre 14 e 16 de agosto.



Na página de Facebook da Quinta do Portal é feita uma descrição do produto: "O Quinta do Portal Azeite Virgem Extra Premium foi considerado o melhor azeite da Região do Douro. Obtido a partir de Madural, Cordovil, Verdeal e Cobrançosa, este apresenta-se medianamente frutado, ligeiramente amargo e picante e com um final de boca persistente".