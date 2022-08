Coldplay partilham data oficial do concerto em Portugal. Veja aqui

Os Coldplay anunciaram esta segunda-feira as novas datas da tour europeia "Music of the Spheres World Tour" com uma série de concertos que arrancam em Portugal, em 2023. Dia 17 de maio a banda atua em Coimbra.



O concerto foi contratado com a empresa Everything is New, que informa que os bilhetes vão estar disponíveis para venda na próxima quinta-feira, 25 de agosto, às 10h00, nos pontos de venda oficiais.



Os preços variam entre os 65 euros e os 150 euros.