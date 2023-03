Banda The Cure anuncia digressão com "preços acessíveis" para que todos os fãs possam estar presentes

ajudar a minimizar as revendas e manter os preços no seu valor nominal

A banda britânica The Cure anunciou esta sexta-feira, através das redes sociais, uma nova política de venda de bilhetes. Na nova digressão nos Estados Unidos da América, não vão ser vendidos bilhetes VIP ou com preços mais elevados. O objetivo dos bilhetes acessíveis é que todos os fãs tenham a possibilidade de estar presentes nos concertos."Queremos que a Tour seja acessível a todos os nossos fãs. [Os nossos bilhetes] têm uma gama de preços muito ampla, que acreditamos ser justa para cada concerto. Os nossos parceiros concordaram em", pode ser-se na publicação da banda de rock no Twitter.De realçar que os bilhetes não poderão ser passados a outra pessoa para impedir a revenda a valores muito elevados.A digressão nos EUA tem início em maio e trata-se da primeira no continente em sete anos.

TICKET REGISTRATION OPEN NOW AT https://t.co/PkDGUv9w7c #ShowsOfALostWorld23 #TheCure #NorthAmerica pic.twitter.com/KgYQNu3S4F

— The Cure (@thecure) March 10, 2023