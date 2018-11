Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banda tinha milhares de fãs no Facebook mas ninguém apareceu nos concertos

Líder dos Threatin é acusado de "comprar" seguidores nas redes sociais e de ter montado um esquema de falsa propaganda.

08:47

A "banda" norte-americana Threatin protagoniza um caso insólito de sucesso nas redes sociais e fracasso na 'vida real'. O líder da banda, Jered Threatin, é acusado de comprar seguidores nas redes sociais, forjar números e fazer publicidade enganosa.



Milhares de fãs no Facebook, quase um milhão de visualizações em vídeos no canal de Youtube, promessa de centenas de bilhetes vendidos para a 'tour europeia'... Mas a verdade é que tudo isto era falso.



Os Threatin arrancaram para uma digressão europeia onde diziam ter centenas de bilhetes vendidos. Promovidos por um vídeo onde era possível ver lotação esgotada num concerto, os Threatin viajaram para Londres onde iriam iniciar a turné na Europa.



Mas a verdade veio ao de cimo logo na primeira data. A sala de espetáculos onde esse primeiro concerto se iria realizar fez uma revelação no Facebook onde disse que apenas três pessoas compraram bilhete para o concerto. Concerto esse em que o promotor já tinha anunciado 291 ingressos vendidos antecipadamente.



Foi uma questão de tempo para todas as restantes salas verificarem que tudo se tratava de um embuste, e para os 10 concertos marcados na Europa, contavam-se pelos dedos das mãos as pessoas que tinham comprado bilhete.



Uma das bandas de abertura de um dos concertos desmascarou posteriormente os Threatin, revelando que estes eram apenas compostos por Jered Threatin que contratava músicos para o acompanharem.



As páginas de Facebook e Twitter da banda foram entretanto apagadas.