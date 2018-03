Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banquete dos Óscares até tem ouro comestível

Catering é servido pelo chef Wolfgang Puck.

Dezoito quilos de caviar enfeitados a ouro, 130 quilos de carne encomendada há três anos a uma quinta especial no Japão, cocktails personalizados para cada ator, 1400 garrafas de champanhe e até ouro em pó comestível são alguns dos luxos que fazem parte do catering que esta noite estará à espera dos nomeados e vencedores dos Óscares após a cerimónia.



O banquete, que tem lugar no Ray Dolby Ballroom, em Los Angeles, é assinado pelo chef Wolfgang Puck.