Foi uma batalha decisiva para assegurar a independência do País face a Castela e decorreu na tarde de 14 de agosto de 1385, no Chão da Feira, na zona de Aljubarrota, fez este sábado 636 anos. De um lado estavam sete mil portugueses e algumas centenas de britânicos e, do outro, cerca de 40 mil espanhóis e franceses. A posição escolhida por Nuno Álvares Pereira, Condestável de D. João I, as defesas e o tipo de armamento que se posicionava no campo de batalha decidiram a vitória para o lado português, e uma derrota pesada para o inimigo.









Após dois anos de confrontos, a vitória foi tão esmagadora que assegurou a D. João I a continuidade no trono português. É neste contexto que nasceu a lenda da Padeira de Aljubarrota. Brites de Almeida tornou-se uma heroína nacional por ter matado, com a sua pá de padeira, sete castelhanos que se esconderam no seu forno.

Este sábado, a celebração da efeméride foi assinalada com uma cerimónia militar junto ao monumento evocativo da batalha, no Campo de São Jorge, em Porto de Mós. A celebração foi presidida pelo diretor da Direção de História e Cultura Militar, major-general Aníbal Alves Flambó, contando ainda com as presenças do presidente da Câmara de Porto de Mós, Jorge Vala, e do presidente da Fundação da Batalha de Aljubarrota, Alexandre Patrício Gouveia. O momento incluiu uma missa campal, celebrada pelo tenente-coronel capelão Luís Morouço Almeida Ferreira, e uma cerimónia de homenagem aos militares mortos.