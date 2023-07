As autoridades da Malásia cancelaram um festival de música em Kuala Lumpur depois de Matty Healy, vocalista da banda britânica The 1975, ter beijado na boca o baixista Ross MacDonald.Healy proferiu um longo discurso contra as leis anti-LGBTI+ aplicadas no país e, no final, beijou o colega.Este domingo, o grupo cancelou os espetáculos agendados na Indonésia e em Taiwan."Não percebo porque convidam os The 1975 para tocar num país que nos diz com quem podemos ter sexo", escreveu, em comunicado.