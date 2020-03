‘Bem Bom’ promete fazer justiça às Doce

"Vamos mostrar um pouco a história das Doce e relembrar que elas eram uns furacões e revolucionaram isto tudo!", afirma Ana Marta Ferreira, que interpreta Laura Diogo em ‘Bem Bom’, o filme de Patrícia Sequeira que conta a história das Doce e cujas filmagens chegaram esta semana ao fim. "Elas foram esquecidas porque as pessoas assim o quiseram. Isto vai ser a verdadeira homenagem àquele grupo tão forte", continua a atriz, que lidera o elenco ao lado de Carolina Carvalho (na pele de Lena Coelho), Lia Carvalho (Teresa Miguel) e Bárbara Branco (Fátima Padinha).

Lia Carvalho garante que o público vai perceber melhor a banda que representou Portugal no Festival Eurovisão em 1982. "Acho que as Doce, este sábado, serão certamente melhor compreendidas do que foram na altura. É quase como uma justiça", afirma. Já Bárbara Branco confessa estar expectante para ver o resultado final. "Acho que há uma certa ansiedade por parte de todos", revela.

Com estreia agendada para dia 25 de junho, o filme que promete contar a verdadeira história da Doce, do lado público ao lado mais privado, da exposição ao recato, das polémicas às alegrias, teve a aprovação das cantoras originais. "Essa foi uma das condições que impus a mim mesma. Se alguma delas me tivesse dito que não, eu nunca teria avançado", diz Patrícia Sequeira. Além do filme, ‘Bem Bom’ vai ser transformado numa série que chega à RTP 1 em setembro.n