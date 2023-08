Beyoncé paga mais de 90 mil euros para alargar horário de metro

A cantora Beyoncé pagou 100 mil dólares (o equivalente a cerca de 90.500 euros) ao metro de Washington DC para que os serviços fossem prolongados por mais uma hora. O objetivo era que os fãs conseguissem regressar a casa depois de um concerto num dia marcado pelo mau tempo.Segundo o The Independent, este domingo, a norte-americana atuou no FedEx Field. O início do concerto teve que ser adiado devido a relâmpagos.Algum tempo depois, o metro daquela cidade anunciou que os serviços da Linha de Prata seriam prolongados por mais uma hora porque a artista tinha pagado 100 mil dólares para cobrir os custos de mais carruagens a circular após o fim dos turnos.Devido à ação de Beyoncé foi possível manter 98 estações abertas.