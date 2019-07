Biblioteca Nacional deixa cair edição rara de ‘Mensagem'

A Biblioteca Nacional não exerceu o direito de preferência sobre o exemplar de edição rara de autor do livro ‘Mensagem’, de Fernando Pessoa, que foi vendido em leilão pela Vicente F. Leilões no passado dia 19 de junho, em Lisboa, por 28 750 euros."A Biblioteca Nacional tinha de ser consultada para exercer o seu direito de preferência, porque a obra de Fernando Pessoa é património nacional, mas optou por não exercer esse direito", conta aoBruno Vicente, responsável pela leiloeira, ficando assim o livro original de 1934, com dedicatória a Henriqueta Magdalena, irmã do poeta, na posse de um colecionador particular.A Biblioteca Nacional não usou dos pergaminhos da guardiã da nossa história literária e documental, mas a Câmara Municipal de Lisboa (CML) fê-lo e exerceu o direito de preferência sobre seis obras do espólio do maior poeta português do século XX, e pagou à leiloeira Vicente F. Leilões o preço final pelo qual os seis livros de Fernando Pessoa tinham sido rematados.Bruno Vicente confirma que a autarquia da capital exerceu os seus direitos sobre algumas das obras do espólio do poeta que foram a leilão, desconhecendo se o fez para depois entregá-las à Casa Fernando Pessoa, a instituição que salvaguarda a memória do escritor, e que não teve verba para acompanhar as licitações durante o leilão.À venda estiveram vários itens da biblioteca particular de Fernando Pessoa e outras obras raras sobre o poeta.