Bienal de Cerveira perde apoio do Estado

Neste ano, a Bienal de Arte de Cerveira viu cortado o seu apoio da Direção-Geral das Artes (DGArtes) e a organização considera a medida "incompreensível". Em comunicado, lembra que "esta decisão prejudica a programação da mais antiga bienal da Península Ibérica e de Portugal" e "lesa a afirmação cultural descentralizada". "São decisões destas que prejudicam a coesão territorial e aprofundam as fraturas culturais no País", lê-se na nota.Ao, fonte da Fundação Bienal de Arte de Cerveira explica que a iniciativa – cuja primeira edição teve lugar em 1978 e que recebe apoio pontual regular do Ministério da Cultura desde 2013 – contava com um apoio no valor de 40 mil euros."Sempre que abria concurso, nós pedíamos um apoio sustentado, mas nunca o recebemos. Em vez disso, recebíamos um apoio pontual, de cerca de 40 mil euros." A mesma fonte confessa-se "confusa" com a justificação, que considera "redutora" e "pouco esclarecedora"."A DGArtes considera que a nossa candidatura tem mérito mas que não tem verba suficiente para nos financiar. Prefere deslocar o dinheiro para outras entidades."Em 1978, nasciam os Encontros Internacionais de Arte, organizados pelo Grupo Alvarez do Porto e por Jaime Isidoro.A partir da 5ª edição passou a Bienal das Artes de Cerveira e desde 2011 é organizada pela fundação com o mesmo nome.Entre os objetivos da bienal estão a promoção das artes contemporâneas e o desenvolvimento do turismo cultural.