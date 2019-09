Bilhetes em venda 'antecipada' para concerto de System of a Down em Lisboa esgotam em menos de 15 minutos

A promotora Prime Artists, organizadora do festival VOA - Heavy Rock Festival, anunciou esta sexta-feira que os bilhetes 'antecipados' (que custavam 70 euros) para o concerto de System of a Down em Lisboa esgotaram em menos de 15 minutos.



Os System of a Down são cabeças de cartaz da edição de 2020 do festival que decorre nos dias 2 e 3 de julho.

A Venda Geral nos locais habituais foi antecipada para esta sexta-feira, 20 de Setembro, tendo início às 20h00.



Os bilhetes para o festival custam 80 euros (Passes) e 50 euros (Bilhete Diário).