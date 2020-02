"Sem tempo para morrer": Billie Eilish lançou esta sexta-feira, Dia dos Namorados, uma música sobre traições e mentiras. O tema vai integrar o próximo filme de 007.Apresentada como uma artista com "um estilo único e enigmático", prestes a tornar-se "numa das maiores estrelas do pop alternativo", Billie Eilish esgotou o concerto numa altura em que estava a lançar o álbum de estreia, "When we all fall asleep, where do we go?".Na biografia oficial da cantora, nascida em 2001, lê-se que começou a dançar aos oito anos e a escrever canções aos 11. Em 2015, pouco antes de completar 14 anos, gravou a música "Ocean Eyes", escrita pelo irmão, parceiro de posteriores canções.Influenciada pelo hip hop, inspirada por nomes como Childish Gambino e Rihanna, Billie Eilish editou o EP "Don't smile at me" em 2017 e o primeiro álbum saiu em março passado.A influência junto dos adolescentes extravasa os milhões de visualizações e escutas da música na Internet e estende-se, por exemplo, à moda, com várias marcas de roupa e calçado a quererem associar-se à cantora. A conta oficial da artista no Instagram tem 36 milhões de seguidores.Já fez capa da Billboard e da Rolling Stone, com os títulos "Rebelde com plano" e "O triunfo dos esquisitos", foi fotografada para a Vogue e criticou a revista alemã Nylon por ter surgido na primeira página sem autorização.Aos 18 anos, a cantora Billie Eilish venceu as quatro categorias principais dos Prémios Grammy: Álbum do Ano, Gravação do Ano, Canção do Ano e Artista Revelação.

A cantora, que subiu ao palco quatro vezes seguidas, bateu o recorde do mais jovem vencedor de sempre nas quatro categorias.

Antes, quando foi premiada Artista Revelação após também ganhar a Canção do Ano com "Bad Guy", Eilish dedicou a distinção aos seus seguidores.