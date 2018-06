Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Billy Sammeth (1951-2018)

Um agente de talentos da velha guarda.

Por Leonardo Ralha | 01:30

O pai de Billy Sammeth trabalhava na Walt Disney e ele ainda era adolescente quando começou a trabalhar com a banda familiar The Osmond Brothers.



Foi o início de uma carreira na gestão de talentos, criando a sua empresa em 1983.



Entre os primeiros clientes estiveram Joan Rivers, Olivia Newton-John e Cher, com quem manteve uma relação de amor-ódio ao longo de duas décadas.



Sammeth morreu esta segunda-feira, aos 66 anos, vítima de cancro.