Biografia revela um Saramago ousado com as mulheres

Livro revela factos pouco conhecidos do lado mais íntimo do Nobel da Literatura.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Um homem sedutor e com uma relação atribulada com as mulheres. Este é um dos retratos da vida íntima de José Saramago, que será refletido na biografia que Joaquim Vieira está ultimar sobre o prémio Nobel da Literatura.

A sair pela Livros Horizonte dentro de um mês, a biografia revela factos pouco conhecidos do autor de ‘Memorial do Convento’. A construção da obra apoiou-se na consulta de registos escritos e, principalmente, em depoimentos de pessoas que privaram com o escritor.



"Surpreendeu-me o seu lado multiamoroso, a forma mais atrevida como seduzia as mulheres", explica ao CM Joaquim Vieira. A novidade ganha maior atualidade tendo em conta as manifestações públicas contra o assédio sexual que têm acontecido a nível global, exemplificadas no movimento #MeToo.



"No entanto, nem sequer falo de assédio sexual no livro", acrescenta o jornalista que também biografou as vidas de Mário Soares e Francisco Pinto Balsemão, embora hajam situações algo complicadas. "Os leitores é que deverão tirar as suas conclusões".



Para além destes factos menos conhecidos, a obra aborda os saneamentos políticos no ‘Diário de Notícias’, quando era diretor-adjunto no Verão Quente de 1975, e a relação turbulenta com o Partido Comunista, do qual era militante.



"A obra do Nobel da Literatura supera todos esses ‘acidentes’ da vida", justifica Joaquim Vieira. "Saramago acaba por ser um homem igual a todos nós, com os seus defeitos e com as suas virtudes".