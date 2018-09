Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Blind Zero apresentam novo disco em concerto

Banda vai recuperar alguns êxitos num formato acústico.

Por Carla Marques Cordeiro e Rui Pando Gomes | 27.09.18

Os Blind Zero vão apresentar o novo disco ‘Often Trees’ durante um concerto, no dia 12 de outubro, no Cine-Teatro Louletano. Depois da estreia oficial na Casa da Música, no Porto, o grupo musical sobe agora ao palco na região algarvia.



O oitavo disco dos Blind Zero foi editado no final do ano 2017 em CD, cassete e vinil e é considerado "surpreendente, químico e intemporal, revelador da enorme criatividade da banda". Um grupo que conta com 24 anos de carreira e destacado por vencer o primeiro ‘MTV Music Award’ em Portugal.



Para além das músicas deste novo álbum e conhecido como a maior obra até hoje da banda, vão ainda recuperar alguns êxitos como ‘Recognize’, ‘Tree’, ‘Shine On’ e ‘Slow Time Love’ num concerto de noventa minutos de música. Um formato acústico que faz "uma viagem pelos muitos pormenores de recorte das árvores na densa floresta de Often Trees".



Os bilhetes custam 12 e 10 euros, para idades inferiores a 30 anos e superiores a 65 anos. O espetáculo começa às 21h30.