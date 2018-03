Bob Dylan atua esta noite em Lisboa perante lotação esgotada

Músico norte-americano regressa a Portugal, já com a distinção do Nobel da Literatura.

O músico Bob Dylan está a atuar esta noite de quinta-feira no Altice Arena, em Lisboa, no recomeço da "Never Ending Tour". Perante uma sala de espetáculos lotada, o poeta norte-americano recorda alguns dos seus maiores sucessos como "Highway 61 revisited" e "Ballad of a thin man".Alguns dos presentes no concerto já começaram a partilhar nas redes sociais alguns vídeos e fotografias da primeira atuação de Bob Dylan em Portugal com a distinção do Nobel da Literatura, conquistada em 2016.