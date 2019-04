Bongeziwe Mabandla atua pela primeira vez em Lisboa

Compositor escreve em 'xhosa', uma das nove línguas oficiais da África do Sul.

O músico sul-africano Bongeziwe Mabandla vai estar em Lisboa esta sexta-feira para um concerto no Titanic Sur Mer, no dia 12 de abril.



Será a sua primeira vez em Portugal e espera uma audiência recetiva à música sul-africana.



Bongeziwe é músico e compositor e escreve em 'xhosa', uma das nove línguas oficiais da África do Sul. Toca guitarra e descreve a sua música como afro folk com elementos contemporâneos como a 'Soul music', 'Electro',' Hip Hop', sendo esta uma mistura de estilos, muitos dos seus temas são sobre emoção e sentimento.



O músico esteve esta quinta-feira a atuar no Atlantic Music Expo, em Cabo Verde. Foi a sua primeira vez naquele país que considera muito bonito. Para Bongeziwe é importante a conexão entre o cantor e a audiência.



O cantou apresentou na Cidade da Praia, em Cabo Verde, o seu segundo álbum "Mangaliso" que significa 'milagre' na língua 'xhosa'.



É um álbum sobre a mudança, uma melhor versão si próprio. Bongeziwe procura inspirar as pessoas que tentam melhorar as suas vidas.



"Isso é importante para mim e queria partilhar essa história de esperança e força com as pessoas. Os temas do disco são sobre um recomeçar da vida e estar esclarecido sobre o destino pretendido", disse o músico ao CM.