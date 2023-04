"Nunca me cansarei de cantar o tema ‘Total Eclipse of the Heart’", disse a cantora Bonnie Tyler no sábado, dia em que recebeu o título de Membro do Império Britânico, no Castelo de Windsor, das mãos do príncipe William.



No ano em que se assinalam os 40 anos do lançamento da canção – um dos maiores êxitos da sua carreira –, a artista galesa, de 71 anos, é cabeça de cartaz do festival Braga Summer End, que tem lugar a 23 de setembro, no Altice Forum Braga.









