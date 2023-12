O artista plástico português Bordalo II colocou esta terça-feira um panda gigante, com 6,5 metros, feito de resíduos, na antiga fábrica de panchões Iec Long, em Macau. A obra foi concebida com recurso a lixo recolhido no território e em lixeiras portuguesas. O intuito é chamar a atenção para a produção de lixo, que se mantém em níveis perigosamente altos, e a consequente destruição do planeta.









A nova obra nasceu de caixotes, capacetes, vários tipos de mangueiras e tubos, pára-choques, separadores de estrada, pneus e redes de pesca e faz parte da série ‘Big Trash Animals’ - em que somente são produzidos animais gigantes com detritos sólidos, mas é a primeira do artista a ser instalada no antigo território português de Macau.

A mensagem do autor e impressa nesta série é conhecida. “Quando fazemos a representação dos animais com aquilo que os destrói, com aquilo que destrói a natureza, acho que vai além de ser uma preocupação ambiental, deve ser também uma preocupação com nós mesmos, porque somos animais também, portanto, provavelmente aquilo que destrói a natureza, animais e seus habitats, vai-nos destruir também”, afirmou o artista num encontro com jornalistas na cidade chinesa.





Bordalo II, nome artístico de Artur Bordalo, foi um dos artistas convidados para a exposição anual ‘Encontro em Macau - Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa’. Além do panda gigante, vão ser expostas em Macau mais quatro outras obras que seguem o mesmo conceito: três quadros - um panda, um lince e um pangolim - na galeria de exposições das Casas da Taipa, e um mural com dois colhereiros-de-cara-preta, nos antigos estaleiros navais de Lai Chi Vun.