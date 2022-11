Bordalo II na rua pelos direitos das mulheres

Bordalo II continua a refletir sobre diversas problemáticas sociais. Agora, e depois de alertar para os abusos sexuais na Igreja, o artista (Artur Bordalo, de 35 anos) partilhou imagens como forma de apelo à luta pelos direitos das mulheres, com sinais de trânsito e semáforos alterados, assim como pinturas e instalações no Campus de Justiça, em Lisboa."Vivemos numa sociedade machista e conservadora, onde a luta pelos direitos da mulher ainda é uma constante", começou por escrever na rede social Instagram, onde divulgou as imagens. "Como se este cancro social não bastasse, o sistema judicial continua a falhar às mulheres e é o (sem) número de vítimas que o comprovam. O sistema não as protege, não salvaguarda nem faz cumprir os seus direitos e, muitas vezes, parece estar do lado do agressor", acrescentou. Com estas instalações e pinturas, Bordalo II pretende enaltecer a mulher e, ao mesmo tempo, criticar as desigualdades, nomeadamente no que diz respeito ao sistema jurídico.Bordalo II é conhecido pelas peças de arte feitas a partir de desperdício, numa crítica à sociedade consumista e materialista e à forma como os recursos naturais são explorados pelo Homem. A sua obra pretende a promover a sustentabilidade e a consciência ecológica - "o lixo de um pode ser o tesouro de outros" é o seu lema. As suas instalações artísticas podem ser encontradas por todo o Mundo.