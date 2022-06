Bradley Cooper surge irreconhecível nas gravações de novo filme da Netflix

Para encarnar a personagem, o ator de 47 anos surge caraterizado com cabelos brancos, óculos e rugas.

O ator vai interpretar toda a vida de Bernstein, desde a juventude até à morte aos 72 anos, após sofrer um ataque cardíaco.

Leonard Bernstein foi o primeiro maestro norte-americano a dirigir uma grande orquestra, tornando-se mundialmente famoso. Considerado uma das figuras mais influentes na história da música clássica, Bernstein foi o responsável pela composição musical do aclamado filme "West Side Story".

‘Maestro’ tem estreia prevista para 2023 e está a ser produzido por Martin Scorsese e Steven Spielbierg.

