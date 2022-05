A trasladação temporária do coração de D. Pedro – pedida oficialmente pelo Governo brasileiro para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil – está a ser estudada e será apreciada depois de concluído “o processo de exame técnico”, anunciou esta segunda-feira a Câmara do Porto. A análise está a ser levada a cabo pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e deverá determinar se o coração do monarca – que está à guarda da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa e da câmara da Invicta – se encontra em bom estado de conservação e pode viajar sem sofrer danos.









Ver comentários