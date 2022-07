Brasileira Anitta encerra terceiro e último dia de festival Marés Vivas

A cantora e compositora brasileira Anitta, um dos nomes mais internacionais do funk, encerra este domingo o Festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, onde estará também em destaque Jessie J.

Anitta, nomeada como um dos 15 músicos mais influentes do mundo nas redes sociais pela Billboard, lançou o seu primeiro álbum, "Anitta", em julho de 2013.

Posteriormente, em 2014, lançou "Ritmo Perfeito" e, dois anos depois, em 2016, "Bang".

O seu último álbum, "Kisses", de 2019, é o primeiro trilíngue de Anitta, com músicas em espanhol, português e inglês.

Recém-assinada com a Warner Records, Anita, que se destacou na edição deste ano do Rock in Rio Lisboa, está em estúdio a gravar o seu quinto álbum, em inglês, espanhol e português.

Antes da brasileira sobe ao palco a britânica Jessie J, com mais de 1,5 mil milhões de 'streams, centenas e centenas de certificações de ouro e platina, e mais de 23 milhões de vendas de discos.

Apesar destas artistas, também haverá lugar no palco principal para os portugueses Diogo Piçarra, que em abril de 2021 lançou o hit "Monarquia", e Maro, que tem cinco discos editados e foi vencedora do último Festival da Canção com "Saudade, Saudade".

Pelos outros quatro palcos espalhados pelo recinto, os festivaleiros poderão ouvir músicos como Vitor Sá, Beatriz Rosário, Zé Pedro Rodrigues e DJ Perez.

O Marés Vivas, que regressa a Vila Nova de Gaia após dois anos de interregno impostos pela pandemia de covid-19, viu passar pelo palco principal Bryan Adams, James, Maluma e Dino D'Santiago, desde o primeiro dia, na passada sexta-feira.

Este ano, o festival, apesar de se manter em Gaia, tem nova localização, no antigo parque de campismo da Madalena, que é, segundo a organização, cinco vezes maior do que a anterior.