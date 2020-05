Brian May recupera de ataque cardíaco e admite ter estado às portas da morte

Brian May, o lendário guitarrista dos Queen, esteve entre a vida e a morte no início deste mês por causa de um ataque cardíaco que durou cerca de 40 minutos. A notícia foi dada pelo próprio na sua página oficial do Instagram.

Depois de ter revelado publicamente que contraiu uma lesão nos glúteos durante um pequeno trabalho de jardinagem em sua casa, o guitarrista de 72 anos veio agora contar todos os pormenores que se seguiram ao incidente. Uma semana depois de ter sido mandado para casa , voltou a ser readmitido no hospital para fazer uma ressonância magnética por causa de uma forte dor nas costas. "Tinha a sensação de que alguém estava a espetar-me uma chave de fendas", disse o músico, que veio a descobrir que durante esse episódio passara por um ataque cardíaco de 40 minutos e veio a saber que tinha três artérias bloqueadas.

Num vídeo de sete minutos, o instrumentista inglês explica ter ficado surpreendido com o sucedido, pois sempre teve boa saúde. "Podia ter morrido", garante no pequeno filme em que fala de uma dor tão forte que parecia capaz de "paralisar" o seu cérebro. Agradeceu ainda aos médicos que o operaram e ao fisioterapeuta que o tem seguido. "Estou incrivelmente agradecido por agora ter uma vida para poder levar em frente novamente", observou. O guitarrista britânico tranquilizou ainda os seus seguidores online, afirmando que está melhor e a recuperar em casa.