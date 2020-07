Bruno Nogueira reforça SIC a partir de setembro

O humorista Bruno Nogueira está de regresso à SIC para reforçar a equipa a partir de setembro, altura em que serão anunciados os projetos criados por si.A notícia foi avançada pelo canal de Paço de Arcos, que sublinha "as múltiplas facetas do talento de Bruno Nogueira e a sua enorme capacidade de se reinventar".O humorista, que criou o fenómeno "Como é que o Bicho mexe?" durante a quarentena da Covid-19, que 'colou' milhares de portugueses aos diretos na sua conta do Instagram, vai reforçar o canal generalista e outros canais temáticos do universo SIC com os conteúdos de entretenimento.O autor e também autor regressa ao canal depois de em 2003 ter ficado conhecido pelo programa de humor "Levanta-te e Ri".Bruno Nogueira é responsável por várias criações, entre elas "Último a Sair", "Os Contemporâneos" e a série "Sara". É igualmente autor da crónica diária da TSF, "Tubo de Ensaio".