Bryan Ferry marca primeiro dia do NOS Alive

Britânico aproxima gerações, com os mais novos ansiosos por ver os Artic Monkeys.

20:59

Milhares de pessoas aplaudiram esta quinta-feira, no Passeio Marítimo de Algés, uma das vozes mais conceituadas do pop/rock britânico. Aos 72 anos, Bryan Ferry continua a encantar multidões de todas as idades com as suas canções elegantemente românticas da sua carreira a solo ou de quando cantava com os Roxy Music, como foi patente ao final da tarde do primeiro dia do NOS Alive.

Contemporâneo de David Bowie, Ferry cantou e encantou as milhares de pessoas que começaram a marcar lugar em frente ao palco principal com canções memoráveis como ‘Don't Stop the Dance’, ‘Slave to Love’, ‘Let's Stick Together’ ou ‘Love is the Drug’.

Os cartazes que os mais jovens empunhavam eram de apoio aos Arctic Monkeys de Alex Turner, que fecham o primeiro dia do festival às 00h00, mas Bryan Ferry teve o condão de eliminar a barreira da idade que os separava deles.