Buscas a ‘Zé do Pipo’ continuam e envolvem meios terrestres e marítimos

Nuno Batista, de 40 anos, sofria de uma doença bipolar.

Por F.G. | 01:30

Continua sem aparecer o artista que até ao mês passado atuava como ‘Zé do Pipo’ e que não é visto desde o início da semana, tendo o carro sido encontrado na praia do Porto da Areia Sul, em Peniche.



As buscas têm mobilizado meios terrestres e marítimos envolvendo bombeiros e Instituto de Socorros a Náufragos, para além de dois drones da Polícia Marítima e da PSP, que também compareceu ontem com uma equipa cinotécnica.



