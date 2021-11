O disco ‘Busto’, de Amália Rodrigues, lançado originalmente em 1962, o primeiro a registar o encontro da fadista com Alain Oulman, facto que, para muitos, esteve na origem da modernidade no fado e definiu o futuro da canção de Lisboa, é agora reeditado 60 anos depois. O disco, agora triplo, inclui gravações em estúdio, ensaios, atuações e uma entrevista à diva do fado dada em sua casa a 6 de dezembro de 1962, na qual participaram também David Mourão-Ferreira e Alain Oulman.